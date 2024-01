Top Gun 3, come potrebbe continuare la storia?

Già in molti davano per spacciato Maverick ancora prima che uscisse, e invece ha incassato quasi un miliardo e mezzo di dollari in tutto il mondo. Ma come potrebbe continuare la storia che abbiamo visto nel prossimo Top Gun 3?

Visto che appunto Top Gun 3 è ufficiale e Tom Cruise tornerà nei panni di uno dei personaggi che lo hanno reso celebre, facciamo un po' assieme qualche elucubrazione su come potrebbero continuare la storia.

Perché Top Gun Maverick è stato un film sorprendente anche per la vicenda narrata, capace di usare i caccia statunitensi come cornice per parlare di passaggio generazionale, di icone e di tempo che scorre inesorabile.

Visto che è plausibile rivedere tutti i protagonisti in Top Gun 3, che film possiamo aspettarci? Magari il Maverick di Tom Cruise avrà accettato definitivamente il ruolo di insegnante mettendo la testa a posto, ma visto com'è il personaggio potrebbe rischiare di nuovo con qualche suo colpo di testa.

A meno che la minaccia a questo punto non diventi reale e si voglia portare il film dentro un conflitto effettivo, più specifico rispetto a quanto accaduto in Maverick.

Oppure il personaggio di Tom Cruise potrebbe diventare padre e dare un senso ancora più profondo al passaggio generazionale e al fatto che dovrà abbandonare la sua spericolatezza.

E secondo voi cosa potremmo vedere in Top Gun 3? Fate le vostre teorie nei commenti, noi vi lasciamo a 5 film da vedere prima di Top Gun 3 (l'avevamo fatto per Maverick, ma valgono sempre).