Top Gun 2: Tom Cruise e Jennifer Connelly ricreano una scena romantica

Sono attualmente in corso le riprese di Top Gun: Maverick, sequel del cult di Tony Scott del 1986, con Tom Cruise che torna nel ruolo di Pete 'Maverick' Mitchell. Proprio Cruise è il protagonista, insieme a Jennifer Connelly, di una foto dal set che ricrea piuttosto esplicitamente una sequenza romantica del primo film.

Tom Cruise e Jennifer Connelly ripropongono una delle scene più note del film originale, entrambi in sella alla Kawasaki Ninja H2, con il personaggio dell'attrice premio Oscar in sostituzione di Charlie Blackwood (Kelly McGillis). La foto è stata mostrata su Twitter e ve la proponiamo in calce alla news.

In Top Gun: Maverick ritroviamo Mitchell che nel frattempo è diventato capitano e istruttore dei nuovi piloti, con Jennifer Connelly nei panni di una madre single che gestisce un bar vicino alla base miliare dove Maverick lavora.

Il film è stato posticipato al 2020 e nel cast tornerà Val Kilmer nei panni di Iceman, affiancato da Jon Hamm, Ed Harris, Lewis Pullman e Glen Powell.

Il primo film lanciò definitivamente Tom Cruise nell'olimpo delle star di Hollywood, e vinse un Oscar per la miglior canzone, diventata una hit significativa degli anni '80, Take My Breath Away, prodotta da Giorgio Moroder per i Berlin.

La sceneggiatura venne scritta da Jim Cash e Jack Epps Jr., con il titolo ispirato a un articolo della rivista California, intitolato Top Guns.