Top Gun 2: Tom Cruise annuncia l'inizio delle riprese!

Sono ufficialmente iniziate le riprese di Top Gun 2, sequel del cult anni '80 diretto dal compianto Tony Scott. A comunicare la notizia ci ha pensato la star Tom Cruise, pubblicando sui suoi canali social una straordinaria foto che lo ritrae sul set nei panni di Maverick.

Come vi avevamo precedentemente riportato, le riprese di Top Gun: Maverick sarebbero dovute iniziare quest'estate, ma a quanto pare l'instancabile Tom Cruise, dopo aver finito di lavorare a Mission Impossibile: Fallout, era smanioso di tornare ad indossare la divisa da aviatore del personaggio che lo rese celebre.

Prima delle conferma ufficiale, il progetto è stato in fase di pre-produzione per parecchi anni: Tony Scott, autore del primo film del 1986, doveva originariamente tornare per dirigere il sequel, passato poi nelle mani di Joseph Kosinski a causa della triste scomparsa del fratello di Ridley Scott. La star di Mission Impossible ha già lavorato col regista di Tron: Legacy nel film sci-fi del 2013 Oblivion, che Kosinski scrisse e produsse. Non sappiamo se l'autore statunitense si occuperà anche della sceneggiatura del film, il cui titolo ufficiale è Top Gun: Maverick e la cui trama finora è stata tenuta assolutamente top secret.

Tom Cruise ha dichiarato: "Avremo lo stesso tono che abbiamo avuto nel primo.Stilisticamente sarà lo stesso. Gli aviatori sono tornati. Sentirete il bisogno di velocità, vedrete gli aerei sfrecciare. Sarà un film di competizione proprio come il film originale, ma rappresenterà anche una progressione per Maverick."

L'uscita prevista del film è fissata al 13 luglio 2019. Per ora la Paramount non ha diramato notizie sugli altri membri del cast.