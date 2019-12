Top Gun 2, Tarantino ha chiesto a Tom Cruise perché l'ha girato comunque senza Tony Scott

Questa settimana è stato pubblicato il trailer di Top Gun: Maverick, sequel del cult diretto da Tony Scott nel 1986 e nuovamente interpretato da Tom Cruise. Un fan in particolare del film originale si è chiesto il motivo per cui Cruise abbia accettato di girare il sequel nonostante l'assenza di Tony Scott, scomparso qualche anno fa.

Questo fan è Quentin Tarantino. In una recente conversazione sul podcast di ReelBlend, Tarantino ha parlato di un confronto avuto con il suo amico Tom Cruise riguardo la sua scelta di partecipare a Top Gun: Maverick:"Beh, sai, è divertente. Conosco da un po' Tom e gliel'ho chiesto. 'Immagino tu stia facendo un sequel di Top Gun'. E lui ha risposto 'Si, si. Lo stiamo facendo'. E io 'Come puoi farlo senza Tony [Scott, regista del primo film]?'. E lui 'Lo so, capisco la tua osservazione, nel senso, sono d'accordo ed è la maniera in cui abbiamo sempre pensato di lavorare al film'. Poi però il regista con il quale aveva lavorato a Oblivion gli ha proposto questa storia. 'Mi ha proposto questa storia notevole, una storia davvero forte, che funzionava davvero e mi è piaciuto tornare al personaggio in questo modo'. Insomma, un discorso legato alla sceneggiatura. 'La risposta alla tua domanda è la sceneggiatura. Hanno elaborato una storia molto valida'". In ogni caso anche Jon Hamm ha definito 'strano' il ritorno di Tom Cruise.



In Top Gun: Maverick, il tenente Pete 'Maverick' Mitchell viene chiamato ad allenare un distaccamento degli allievi dell'accademia Top Gun per una missione specializzata mai portata a termine da nessuno in tutto il mondo.

Maverick incontro il figlio di Goose, il tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller) ma dovrà fare i conti con i fantasmi del suo passato. Nel cast del film anche Val Kilmer, Jennifer Connelly, Jon Hamm e Ed Harris. Il trailer di Top Gun: Maverick ha mostrato alcune delle scene mozzafiato che attendono gli spettatori, con Tom Cruise mattatore assoluto.