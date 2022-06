Top Gun 2, Paramount denunciata! Infranto il copyright, si rischia il ritiro dalle sale

Top Gun Maverick è apparentemente inarrestabile al box office mondiale e sarà interessante vedere come si comporterà di fronte a Jurassic World: Dominion, che negli USA uscirà questo venerdì, ma nel frattempo Paramount dovrà affrontare una bega legale sorta nelle scorse ore.

La Paramount Pictures è stata infatti citata in giudizio per Top Gun: Maverick dalla famiglia di Ehud Yonay, giornalista che nel 1983 scrisse l'articolo "Top Guns", che ha ispirato il film originale di Tony Scott. Come riportato da Deadline, Shosh Yonay e Yuval Yonay (rispettivamente vedova e figlio di Ehud Yonay) affermano che il nuovo film di Tom Cruise avrebbe violato i loro diritti d'autore, poiché i diritti sull'articolo sono tornati in famiglia nel gennaio 2020.

Maverick è stato finalmente pubblicato nel maggio 2022 in tutto il mondo dopo una serie di infiniti ritardi causati dalla pandemia, e anche se il film di Joseph Kosinski era pronto da diversi anni, i legali della famiglia Yonay affermano: "Il 24 gennaio 2020, il copyright della storia è tornato agli Yonays ai sensi del Copyright Act, ma la Paramount l'ha deliberatamente ignorato. Questo caso nasce dalla consapevole incapacità della Paramount di riacquistare i diritti accessori alla storia protetta da copyright degli Yonay prima del completamento e del rilascio del loro sequel del 2022".

Gli Yonay chiedono danni monetari e un'ingiunzione che porrebbe fine alle proiezioni e alla distribuzione del film, oltre a qualsiasi potenziale aggiunta al franchise. La Paramount tuttavia ha risposto dicendo che il film era "stato completato a sufficienza" entro la data di scadenza del gennaio 2020. La data di uscita originale del film era luglio 2019, prima che un ritardo (non correlato al Covid) spingesse la produzione al rinvio per giugno 2020, dopo il quale la pandemia fatto il resto. "Queste affermazioni sono prive di fondamento e ci difenderemo vigorosamente", ha affermato un portavoce della Paramount.

Ora che Tom Cruise può superare un record che dura da 22 anni (e che ha stabilito lui stesso) questi drammi legali fermeranno il dominio box office mondiale di Top Gun Maverick? Continuate a seguirci per rimanere aggiornati.