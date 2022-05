Top Gun 2: Jennifer Connely parla dell'easter egg di Labyrinth nel film

Top Gun 2 è arrivato al cinema da poco e ha già raccolto un incredibile successo. Adesso, mentre i fan si godono la pellicola in sala, i protagonisti portano avanti il tour stampa. Proprio nel corso di quest'ultimo, un giornalista ha chiesto a Jennifer Connely se si era accorta del riferimento a Labyrith di David Bowie.

In particolare nella domanda le si chiedeva se fosse stato inserito di nascosto nel film. L'attrice ha ammesso di non avere idea che fosse lì, e ha sorriso quando ha sentito il fatto. Infatti Connely nutre un profondo affetto per Labyrinth. Tuttavia ha chiarito che non è la persona giusta a cui chiedere questa cosa: la domanda su questo easter egg è una questione per il regista Joseph Kosinski.

"Non me ne ero neanche accorta", ha risposto subito Connely. "Non so, dovreste chiedere a Joseph Koisinski. Non ve l'ha detto? In realtà non l'avevo notato! Molto perspicace." In ogni caso stiamo parlando di un film che ha significato molto per lei, che ci ha recitato nel 1986. Proprio su Instagram l'attrice ha recentemente ricordato l'incontro con i reali britannici durante la premiere di Labyrinth. "La mia ultima volta a una prima reale! L'incontro con la principessa Diana alla prima reale di Labyrinth nel 1986. Sono onorata di essere presente alla prima reale di Top Gun stasera", ha scritto.

E voi, avevate notato l'easter egg di Labyrith? Fatecelo sapere nei commenti.