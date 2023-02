Top Gun 2, Jennifer Connelly:'Osservando i miei figli ho capito la reazione del pubblico'

Top Gun: Maverick si è rivelato un grande successo nel 2022 ma al di là dell'effetto al box-office, ha davvero commosso i fan del primo storico film degli anni '80. Protagonista femminile del lungometraggio è Jennifer Connelly, che in un'intervista ha ricordato il momento in cui ha capito la reazione che avrebbe avuto il pubblico.

Impegnata nella promozione del film Bad Behaviour, Jennifer Connelly ha parlato in questi termini del film con Tom Cruise a IndieWire:"No! Non avevo idea di come sarebbe stato accolto. Voglio dire, ero davvero entusiasta di lavorarci e di farlo. Mi sono divertita molto a realizzarlo. L'ho visto al cinema IMAX la prima volta ma senza pubblico, solo con la mia famiglia, che ci crediate o no, perché era durante il COVID e Tom Cruise voleva organizzare una proiezione e penso che le abbia organizzate per i membri del cast. Voleva davvero che potessimo vederlo proiettato sul grande schermo. Penso che la prima volta che abbia avuto un'idea su come potesse avere effetto sul pubblico è stata osservando la reazione dei miei figli. Mia figlia era letteralmente seduta sul bordo del sedile e la sua gamba dondolava su e giù per tutto il tempo della proiezione" ha dichiarato l'attrice sul miglior film dell'anno secondo Rotten Tomatoes.



Top: Gun Maverick riporta sul grande schermo Pete 'Maverick' Mitchell, protagonista del primo film e nel frattempo tornato alla 'top gun' dei piloti nella veste di istruttore. Dovrà adattarsi alle regole ferree dell'Ammiraglio Cylone (Jon Hamm) e mantenere il sangue freddo davanti al figlio del compianto Goose (Miles Teller).



Sul nostro sito potete leggere la recensione di Top Gun: Maverick, uno dei film simbolo del 2022.