Top Gun 2, Jennifer Connelly: 'Ho volato con Tom Cruise, ma mi ha ingannata!'

Purtroppo Top Gun: Maverick è stato rinviato dalla Paramount, e per ingannare l'attesa al momento i fan dovranno farsi bastare le interviste promozionali del cast.

Nelle scorse ore ci ha pensato Jennifer Connelly, nuova co-protagonista femminile della saga, interprete di Penny Benjamin, il nuovo interesse sentimentale di Maverick, figlia di un ammiraglio, madre single e proprietaria del bar più popolare fra i piloti. L'attrice ha infatti raccontato una sua esperienza di volo con Tom Cruise, i cui folli stunt sono ben noti: questa fama non ha aiutato la Connelly, che prima di essere scritturata nel film soffriva di ansia da volo.

"Quello che avevo paura di dire a Tom in quel momento era che avevo sofferto per anni di un'ansia paralizzante per tutto ciò che è sinonimo di volare. E quando ho firmato per fare il film, non c'erano scene di volo per il mio personaggio. Il mio personaggio se ne stava comodamente sulla terraferma, o al massimo in acqua, ma per fortuna mai in aria. Ma c'era una scena in cui io e Tom stavamo all'interno di un aereo, un P-51 che è minuscolo. Le mie ginocchia erano contro la sua schiena. E a un certo punto lui mi fa: 'Jen, sei mai stata su un aereo come questo prima d'ora? Hai mai fatto voli acrobatici?'. Ho iniziato ad innervosirmi. 'No, perchè?', gli ho chiesto. Lui ha risposto una cosa tipo: 'È un'arte piena di grazia ed eleganza. Sarà molto bello, vedrai'. E così ho scoperto che quel P-51 avrebbe preso il volo con Tom alla guida."

Originariamente previsto per il 2 luglio 2021, Top Gun: Maverick è stato rinviato al 19 novembre prossimo, con effetto domino su Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8: il settimo episodio della saga di Ethan Hunt passa infatti da novembre 2021 al 27 maggio 2022, mentre l'ottavo capitolo è slittato da novembre 2022 al 7 luglio 2023.