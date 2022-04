Top Gun 2, Glen Powell: 'Tom Cruise mi ha dato lezioni di volo acrobatico'

Tom Cruise ha sottoposto il cast di Top Gun 2 ad un particolare allenamento per poter affrontare al meglio le scene nei caccia e sembra proprio che un'altra star del film abbia deciso di seguire le sue orme, prendendo addirittura la licenza da pilota.

Glen Powell ha infatti rivelato che la sua esperienza nel sequel del film cult del 1986 lo ha ispirato ad approfondire la sua conoscenza del mondo dell'aviazione, prendendo addirittura un brevetto di volo. In una recente intervista l'attore ha detto:

"Ho volato qualche giorno fa. Voglio provare a rendere questa cosa parte della mia routine quotidiana. Stare con i piloti, diventi dipendente dal loro stile di vita. Possono volare ovunque in qualsiasi momento. È un ottimo modo per vivere. Adoro davvero il loro stile di vita. Sto cercando di usare quella licenza per andare a pranzo a Palm Springs, Napa, Santa Barbara. Sto cercando di avere più avventure possibili nella mia vita. Tom mi ha dato lezioni di volo acrobatico dopo aver ottenuto la licenza di pilota, quindi forse le corse automobilistiche saranno il mio prossimo hobby".

Top Gun 2 segnerà anche il ritorno di Val Kilmer nei panni di Iceman. Non sappiamo ancora cosa aspettarci da questa sua apparizione ma, i fan non vedono l'ora di vedere questa pellicola a ben 36 anni di distanza dal primo capitolo che ha fatto la storia.