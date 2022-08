Top Gun: Maverick pronto a superare Infinity War al botteghino domestico: i numeri

Lo scorso 21 Luglio Top Gun:Maverick è diventato il decimo miglior incasso di sempre nella storia USA. Adesso il film con Tom Cruise è pronto a raggiungere nuovi record. L'incasso al botteghino sta infatti per superare quello di Infinity War.

Secondo quanto riportato da THR, infatti, il film dovrebbe aggiungere altri $ 6,6 milioni al suo bottino negli USA nel corso di questo fine settimana. Una cifra che non sembra un granché per un prodotto come questo, ma che in verità è tantissimo, considerando che il film è in sala da molto e che ormai è in meno cinema rispetto all'inizio. Inoltre bisogna aggiungere che siamo ad Agosto, un periodo di certo non fortunato per gli incassi cinematografici.

Questi $ 6,6 milioni permetterebbero al film con Tom Cruise di superare i 700 milioni, e dunque portarsi sopra Avengers: Infinity War, che ai tempi ha raggiunto un incasso interno di 678,8 milioni di dollari. Dunque Top Gun: Maverick diventerebbe sesto nella classifica dei film con il miglior introito al botteghino di sempre.

Un risultato incredibile se paragonato a quello del primo Top Gun del 1986, che ha ottenuto un totale di $ 176,8 milioni al box office, cifra che aggiustata per l'inflazione diventa $ 477,9 milioni. Molto sotto rispetto al sequel. Cosa ne pensate di questo risultato? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto ecco la nostra recensione di Top Gun 2.