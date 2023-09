I top e i flop dell'estate: i film che hanno incassato di più e quelli che hanno fallito

Oggi è giorno di numeri e box office: dopo avervi illustrato la classifica dei film più costosi di sempre, restringiamo il cerchio alla sola estate per scoprire i top e i flop del box office del 2023: quali film hanno incassato di più e quali, al contrario, hanno deluso?

La classifica dei migliori incassi del 2023 finora parla chiaro: Barbie, Super Mario Bros e Oppenheimer hanno fatto registrare numeri fantastici al box office globale, totalizzando insieme oltre tre miliardi complessivi, e sono attualmente il primo, il secondo e il terzo miglior incasso dell'anno, dunque decisamente nella lista dei top. Oltre a loro però non vanno dimenticati i successi di Guardiani della Galassia 3, Spider-Man: Across the Spider-Verse ed Elemental, quest'ultimo protagonista di una clamorosa rimonta dopo una partenza debolissima con la quale la Pixar aveva rischiato il più grande flop della propria filmografia.

Bene, ma non benissimo, gli incassi di Fast & Furious 10, La sirenetta e Mission: Impossible 7, che a fronte di budget altissimi sono comunque riusciti ad evitare di andare in perdita, sebbene abbiano fatto registrare dei numeri notevolmente inferiori rispetto ai precedenti episodi delle rispettive saghe (gli altri remake live-action Disney, nel caso de La sirenetta). Notizia di oggi, Mission: Impossible 7 è riuscito ad andare in profitto per il rotto della cuffia grazie ad un premio assicurativo di 70 milioni di dollari: il film, il cui budget astronomico è stato intaccato dai costi dovuti al covid-19, ha subito un forte rallentamento al box office proprio grazie al successo di Barbie e Oppenheimer, arrivati nelle sale la settimana successiva.

Tra i risultati insufficienti invece The Flash e Indiana Jones e il quadrante del destino, ma anche Blue Beetle e Shazam: Furia degli Dei.