Top Five: Ecco i 5 Migliori Trailer dei film al Cinema di questo 2017!

Il 2017 sta per finire e, per commemorare un anno che ha visto uscire innumerevoli pellicole, abbiamo deciso di stilare una piccola classifica deidegli ultimi 12 mesi. Date un'occhiata - qui sotto postiamo anche i video - e poi diteci se siete d'accordo oppure no.

5 - DEADPOOL 2 (THE UNTITLED DEADPOOL SEQUEL)

Il Mercenario Chiacchierone si fa sempre notare e, in questo trailer, non si smentisce. Vediamo Wade Wilson in versione "supereroe" che beh... Insomma, deve ancora allenarsi a fare Superman, ecco! La sinossi: "Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson, interpretato da Ryan Reynolds) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry, mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto. Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo"

4 - IT

L'horror diretto da Andy Muschietti, remake dell'omonima miniserie del 1990 e tratto dal best seller di Stephen King del 1986, si è guadagnato il plauso del pubblico e... Anche il trailer è davvero terrificante, degna presentazione di un film da vedere assolutamente, magari non da soli! Impressionante la performance di Bill Skarsgård nei panni del Clown Danzante. Sinossi: "In una piccola cittadina nel Maine sette bambini si trovano ad affrontare alcuni problemi della vita come i bulli del paese, anche però un mostro vero e proprio che si presenta dietro le sembianze di un clown chiamato Pennywise. Il suo aspetto fra l'altro potrebbe nascondere qualcosa di molto particolare."

3 - BABY DRIVER: IL GENIO DELLA FUGA

Trailer adrenalinico per questa pellicola incredibile firmata dal regista Edgar Wright e il cui cast è formato da Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Jon Bernthal, Eiza González, Jon Hamm e Jamie Foxx. Il video mostra ciò che accade nel film con un ritmo incalzante in un crescendo di emozioni che porta lo spettatore a voler assolutamente vedere la pellicola. Si piazza al numero 3. Sinossi: "Baby Driver racconterà la storia di un pilota che si presta a fughe criminali e che si affida al ritmo della sua musica preferita per essere il migliore nel campo. Costretto a lavorare per un boss della malavita, il protagonista si troverà invischiato in un lavoro sporco, mettendo a rischio la sua vita e quella delle persone che ama."

2 - AVENGERS: INFINITY WAR

L'attesissimo terzo capitolo della saga dedicata ai Vendicatori Marvel arriverà al cinema nei prossimi mesi, il 25 aprile, in Italia. Il trailer del cinefumetto Marvel Studios si è guadagnato il secondo posto della nostra top five per l'incredibile dose di epicità che è riuscito a trasmettere al pubblico, mostrando tutto quanto i fan volevano vedere, e anche di più. Gli eroi si vedono unirsi, conoscersi, soffrire, rialzare la testa, fare ritorno... Sinossi: "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

1- THOR:RAGNAROK

Al primo posto troviamo un altro prodotto Marvel Studios, Thor: Ragnarok. Con la colonna sonora dei Led Zeppelin, le immagini coloratissime e piene di pathos, l'eroe che cambia volto e si trova a dover combattere contro il suo "friend from work", oltre ad innumerevoli altri spunti creativi comici ed epici, il trailer del cinecomic sul Dio Del Tuono si piazza in cima alla nostra mini-classifica dei migliori del 2017. Sinossi: "In Marvel's Thor: Ragnarok, Thor (Chris Hemsworth) è imprigionato nell’altro lato dell’universo senza il suo potente martello, e si ritroverà in una corsa contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok - la distruzione del mondo e la fine della civiltà asgardiana - nelle mani di una nuova, potente minaccia, la spietata Hela (Cate Blanchett). Ma prima dovrà sopravvivere ad una sfida mortale tra gladiatori in cui si ritroverà contro il suo ex-alleato e membro degli Avengers, l’Incredibile Hulk!"

Noi ci abbiamo provato, ora voi diteci se condividete la scelta di questi titoli, date un'occhiata ai video, e, qualora non foste d'accordo sull'ordine o sui trailer scelti, diteci come avreste composto la classifica, siamo curiosi!