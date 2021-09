La Top 5 film improvvisati, da Iron Man a Joker: scopritela con noi

L'improvvisazione è un'arte, e in alcuni casi, può fare la fortuna di un progetto cinematografico. Non ci credete? Date un'occhiata insieme a noi a cinque film che hanno fatto dell'improvvisazione la loro caratteristica vincente.

Ci sono registi, sceneggiatori e attori che preferiscono pianificare tutto nei minimi dettagli e seguire pedissequamente il copione, e ci sono altri che arrivano la mattina sul set e dicono "Sapete che c'è? Facciamo in quest'altro modo".

Detta così la situazione risulta sicuramente semplificata all'estremo, ma ci sono stati davvero dei casi in cui anche dei grandi blockbuster all'apparenza studiati in tutti i propri aspetti, si sono invece rivelati frutto di un ispirato (e fortunato) colpo di genio del momento.

Non bisogna infatti sottovalutare il potere dell'improvvisazione, e a dimostrazione di ciò potremmo prendere a esempio numerosi film in cui si è improvvisato sul set, dall'Iron Man di Jon Favreau al Joker di Todd Phillips, come per l'appunto abbiamo cercato di fare nel video che trovate sul nostro canale YouTube di Everyeye Plus.

E voi, ne conoscete altri oltre a quelli elencati nel video? Fateci sapere nei commenti.

E a proposito di colpi di genio sul momento, sapevate che anche la recente performance di Jonathan Majors nell'ultimo episodio di Loki e l'intero nuovo film di James McAvoy My Son rientrano tra questi?