Top 10 dei film di Natale... atipici: ecco la nostra classifica su Everyeye Plus

Il Natale si porta con sé tanti messaggi positivi e ricchi di buoni sentimenti e propositi. Da questo punto di vista si sprecano i film natalizi, quei titoli che volente o nolente ognuno di noi rispolvera (quasi) solo e soltanto in questo periodo dell'anno. Tuttavia esistono altri film che del Natale non parlano in maniera diretta.

Il Natale è rappresentato in tantissimi film e chiaramente non tutti hanno le festività al centro della trama come accade in alcuni dei più importanti titoli che possono balzare alla mente pensando al 25 dicembre.



Tra i film che troverete in questa lista alcuni potranno sembrarvi già degli evergreen di questo periodo ma è indubbio che il modo in cui il Natale viene trattato è un po' diverso rispetto ai classici film natalizi.

Come in L'appartamento di Billy Wilder, dove il protagonista affitta la propria casa proprio durante il periodo festivo, salvo incorrere in grossi grattacapi. Oppure Rambo, un film imprescindibile nella carriera di Sylvester Stallone e uscito nelle sale nel 1982.



Scoprite tutti i dieci titoli della nostra Top 10 atipica, uno spunto interessante da abbinare a queste giornate di relax sul divano.

Su Everyeye trovate la recensione di Edward mani di forbice, un altro titolo che non poteva mancare nella nostra 'classifica atipica'.