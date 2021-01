ToonMe, ecco l'applicazione che trasforma i volti in cartoni animati!

Nelle ultime sta avendo successo un filtro chiamato ToonMe, che trasforma i volti delle persone i cartoni animati, molto simili a quelli che vediamo nei film Disney/Pixar. Grazie a degli speciali algoritmi basati sull'intelligenza artificiale, sui social diverse foto di star di Hollywood o icone della musica sono diventati dei personaggi animati.

Negli ultimi anni non sono mancate le applicazioni di questo tipo, in grado di trasformare i lineamenti delle persone, invecchiarle o cambiarne addirittura il sesso.

In passato ricordiamo ad esempio FaceApp, che per diverso tempo è stata l'applicazione più utilizzata su supporti iOS e Android.



Nelle ultime ore ToonMe ha preso piede e diversi 'faccioni' di vip di Hollywood e del mondo dell'intrattenimento e dei media sono apparsi in versione animata sulle home di Facebook e sulle pagine di Instagram.

Tra quelli che abbiamo trovato girovagando sui social e sui siti d'informazione spiccano Billie Eilish, Hugh Grant, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Taylor Swift, Selena Gomez, Chiara Ferragni e Ariana Grande.

Non solo applicazioni vere e proprie. Era accaduto anche con un semplice filtro come quello di Snapchat, che permetteva agli utenti di diventare dei personaggi Disney. In calce alla news trovate alcune immagini create con ToonMe, tra cui alcuni dei personaggi noti che vi abbiamo nominato.



Sul nostro sito trovate la recensione di Soul e la recensione di Onward, i due ultimi film usciti su Disney+ targati Pixar.