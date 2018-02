Tonya: un'intensa Margot Robbie nel primo trailer italiano del biopic

Lucky Red ha diffuso in streaming sia l’atteso primo trailer italiano di, biopic con protagonistapresentato lo scorso novembre alla Festa del Cinema di Roma.

Basato su fatti realmente accaduti, Tonya è la storia della pattinatrice della nazionale americana di pattinaggio Tonya Harding, che ha segnato uno degli scandali sportivi internazionali più assurdi che si ricordino.

La donna, con l'aiuto dell'ex compagno, fece in modo che la sua rivale, Nancy Kerrigan, venisse "gambizzata" così da non permetterle di partecipare alle competizioni nelle quali anche lei doveva gareggiare, sperando così di vincere le Olimpiadi. Le cose però, non andarono come sperato per la Harding...

Nel cast, oltre alla trasformazione incredibile della Robbie (che per il ruolo ha ottenuto la sua prima nomination agli Oscar), vedremo un impetuoso e baffuto Sebastian Stan nei panni dell'ex-marito della donna, Jeff Gillooly, e Allison Janney nei panni dell'acida madre della protagonista, LaVona Golden.

Diretto da Craig Gillespie, Tonya è un assurdo ritratto della vita di una donna che dalle stelle si ritrovò direttamente catapultata alle stalle. Fanno parte del cast anche Paul Walter Hauser, Julianne Nicholson, Bobby Cannavale. Su queste pagine potete leggere anche la nostra recensione dalla Festa del Cinema di Roma. La pellicola, candidata a 3 Premi Oscar (Miglior attrice protagonista, attrice non protagonista e montaggio), arriverà nelle nostre sale il 22 marzo 2018.