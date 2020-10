Tonya, il segreto del look perfetto di Margot Robbie? La birra!

La prestazione di Margot Robbie in Tonya fu straordinaria sotto vari punti di vista: l'attrice riuscì a cogliere perfettamente lo spirito e gli atteggiamenti di Tonya Harding, risultando però meravigliosamente credibile nel ruolo anche grazie ad un trucco praticamente perfetto.

Trucco che, però, fu motivo di preoccupazione per la nostra Margot: la star di The Wolf of Wall Street e Suicide Squad temeva infatti che i suoi capelli potessero venir rovinati dai vari trattamenti che vi sarebbero stati applicati per ottenere una perfetta somiglianza con l'acconciatura di Tonya Harding.

L'attrice decise dunque di indossare una parrucca durante le riprese del film: una scelta che si rivelò particolarmente azzeccata, dal momento in cui i truccatori di Tonya decisero di utilizzare un metodo decisamente poco convenzionale per ottenere il miglior risultato possibile.

Per imitare in maniera credibile l'effetto crespo dell'acconciatura permanentata di Harding, infatti, alla parrucca indossata da Robbie fu applicata... Della birra! Insomma, siamo certi che la protagonista di Tonya sarebbe stata tutt'altro che felice di trattare in quel modo i suoi veri capelli, non trovate?

Parrucca o no, comunque, l'interpretazione di Margot Robbie fu elogiata dal mondo intero: anche voi vi trovaste d'accordo con la critica dopo l'uscita del film? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Tonya.