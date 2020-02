Tony Todd doppia ancora Darkseid nel film animato Justice League Dark: Apokolips War

Tony Todd, icona del cinema horror, torna a prestare la voce per il personaggio di Darkseid, dopo averlo doppiato in Reign of the Supermen, nel film d'animazione Justice League Dark: Apokolips War. Per Tony Todd si tratta di un ritorno, visto che ha doppiato il personaggio anche in LEGO DC Comics Super Heroes: Justice League vs Bizarro League.

E soprattutto in LEGO DC Super Heroes: Justice League - Attack of the Legion of Doom. In Apokolips War 'I più grandi supereroi del mondo si scontrano una volta per tutte contro il dispotico Darkseid - con il destino di tutta l'umanità in bilico".

Il cast vocale completo comprende Matt Ryan come Constantine, Jerry O'Connell nel ruolo di Superman, Taissa Farmiga nei panni di Raven e Rosario Dawson nel ruolo di Wonder Woman.



Justice League Dark: Apokolips War uscirà nei cinema in primavera. Tony Todd è noto soprattutto per il ruolo del malvagio Candyman nell'omonima serie di film, tra cui Candyman - Terrore dietro lo specchio, L'inferno nello specchio e Candyman - Il giorno della morte.

Di recente Todd ha recitato in un episodio della serie tv Scream: Resurrection, mentre al cinema manca dal 2013, quando parteciperà a Dust of War, per la regia di Andrew Kightlinger.

Tony Todd dovrebbe tornare nel reboot di Candyman, come trapelato nei mesi precedenti. In precedenza Tony Todd non era stato contattato e quindi si era sparsa la voce che la produzione non intendesse coinvolgerlo nel nuovo rifacimento del franchise.