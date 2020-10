Tony Stark sapeva delle realtà alternative dell'MCU prima di Avengers: Endgame

Il nuovo libro The Wakanda Files sugli aspetti tecnologici dell’MCU e pubblicato recentemente dalla Marvel svela che Tony Stark conosceva già le ramificazioni dei viaggi nel tempo molto prima di quanto sembrasse.

Come ben ricordiamo, quando gli Eroi più potenti della Terra viaggiarono indietro nel tempo per impossessarsi delle Pietre dell'Infinito, l'Antico avvertì Bruce Banner che ciò avrebbe creato linee temporali alternative e avrebbe rotto l'equilibrio del multiverso. Fortunatamente per le persone che erano state spazzate via cinque anni prima, i due alla fine raggiunsero un compromesso, poiché Hulk promise che avrebbero riportato le Pietre alla loro realtà originale quando avessero finito con loro.

Secondo il nuovo libro presentato come note scritte dalla sorella di T'Challa, Shuri, Iron Man sapeva già cosa sarebbe successo se avessero portato a termine il loro piano. In un messaggio che lascia per Banner, Stark ipotizza: “L'alterazione degli eventi del passato non potrebbe mai influenzare il ciclo continuo. Tuttavia, potrebbe creare linee temporali divise." Ha senso che l'uomo più intelligente del mondo preveda un simile risultato, ma Tony non sembra affatto turbato dall'idea. “Non preoccupiamoci di questo per il momento, giusto? Una realtà alla volta. Per la nostra sanità mentale ", osserva ulteriormente.

Sebbene l'idea di un multiverso sia presente nella trama di Endgame, probabilmente giocherà un ruolo molto più importante nell'universo cinematografico Marvel in futuro. A dicembre avremo il primo trailer di Spider-Man 3 e sembra che possa continuare le idee dell'universo parallelo di Spider-Man: Far From Home e anche Doctor Strange in the Multiverse of Madness, come suggerisce il titolo, si occuperà principalmente del multiverso.



Mentre l'idea di un multiverso cinematografico Marvel in espansione ha portato alcuni a speculare sul possibile ritorno di Robert Downey Jr nei panni di Stark, la star ha recentemente smentito quelle voci e sembra molto più intenzionato a creare uno Sherlock Holmes Cinematic Universe.