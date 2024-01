Tony Stark o Matt Murdock? Ecco chi detiene un primato molto particolare nell'MCU

Parlare dell'amore più carnale all'interno dell'MCU può essere molto complicato. I film dei Marvel Studios non sono mai stati particolarmente famosi per scene esplicite o per avere personaggi libertini da quel punto di vista. Nel corso degli anni solo due di loro si sono "fatti notare" su quel fronte.

Nei fumetti Marvel sia Iron Man che Daredevil si sono sempre contraddistinti per essere due spiriti liberi e pronti a conquistare l'attenzione delle donne. Questa "sfida" sembra essersi traslata in maniera molto divertente sul grande schermo dove, diversi fan, hanno iniziato a chiedersi chi tra i due personaggi sia stato prima protagonista di una scena di sesso. Nonostante nell'MCU queste scene vengano presentate in maniera molto edulcorata ed adatta a persone di tutte le età, è interessante vedere chi tra i due abbia vinto questa sfida.

La domanda è stata posta da alcuni fan dopo che Daredevil è stato protagonista della camminata della vergogna in She-Hulk dopo esser andato a letto con Jennifer Walters. Alcune risposte identificano come vincitore di questa battaglia Tony Stark che, nel 2008, proprio nei primi minuti del primo capitolo di Iron Man è coinvolto in una scena molto appassionata con una giornalista che, poco prima, aveva tentato di intervistarlo. La natura libertina di entrambi i personaggi, però, è stata molto ridimensionata nei prodotti MCU e Netflix a favore di un racconto più introspettivo e che vede impegnati entrambi, in condizioni diverse, in relazioni più o meno impegnate.

Per approfondire il ritorno del diavolo di Hell's Kitchen, vi consigliamo il nostro approfondimento su cosa ci dice l'arrivo di Daredevil in She-Hulk. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!