Tony rade Rocket a tradimento nella nuova scena eliminata di Avengers: Endgame

La versione digitale di Avengers: Endgame ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti e per l'occasione i Marvel Studios hanno diffuso in rete alcuni dei contenuti extra presenti nell'edizione.

Tra questi, come potete vedere in calce alla notizia, è presente anche una scena eliminata in cui vediamo i Vendicatori riuniti a pranzo che discutono le loro imprese passate con il nuovo arrivato Rocket. Ed è proprio quest'ultimo a cadere vittima di uno scherzo di Tony, che approfitta della sua distrazione per rasargli la testa a tradimento.

L'edizione home video di Avengers: Endgame arriverà in Italia il 14 agosto in formato digitale e dal 4 settembre sarà disponibile presso i negozi fisici in versione DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD. Le scene eliminate presenti nell'edizione sono in tutto sei - la scena in questione dovrebbe essere intitolate "Il peggior esercito della Galassia".

Diretto dai fratelli Russo, il film-evento targato Marvel Studios è da poco diventato ufficialmente il film dal maggiore incasso di tutti i tempi superando il risulato ottenuto nel 2009 da Avatar (qui i complimenti di James Cameron in persona).

Terminato il primo grande capitolo con l'uscita del recente Spider-Man: Far From Home, il MCU di recente ha svelato il calendario ufficiale della Fase 4. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Avengers: Endgame.