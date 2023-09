Tony Leung, la leggenda del cinema asiatico si commuove per il Leone d'oro alla carriera

Mentre sui social impazza la polemica di Pierfrancesco Favino contro Ferrari di Michael Mann, da segnalare che da Venezia 2023 non arrivano solo le polemiche ma anche le dolci lacrime di Tony Leung, leggenda del cinema asiatico premiata in queste ore con il Leone d'oro alla carriera.

Attore prolifico e attivo fin dal finire degli anni '70, Tony Leung è famoso per il suo stile recitativo 'silenzioso' nel quale molto spesso i suoi personaggi parlano soprattutto attraverso le proprie espressioni facciali. Il suo primo film presentato a Venezia, il capolavoro City of Sadness di Hou Hsiao Hsien, fu premiato con il Leone d'oro nel 1989 (qui Leung interpreta un personaggio muto, non a caso), mentre nel 1999 con In the mood for love di Wong Kar-wai vinse il premio per la miglior interpretazione maschile al Festival di Cannes.

"Passo molto tempo a preparare i miei personaggi" ha dichiarato Tony Leung, che non è riuscito a contenere le lacrime al momento della premiazione. "Sono stato educato a sopprimere tutti i sentimenti dentro di me, e non mi mostro mai davvero davanti agli altri. Ma dopo aver iniziato il corso di recitazione, ho trovato il modo di esprimermi di fronte al pubblico nascondendo la timidezza, perché il cinema mi permette di interpretare altre persone." Leung ha anche scherzato che finalmente ha un Leone d'oro tutto suo da non dover condividere con gli altri, ma tenendo fede al suo carattere non ha voluto rivelare come celebrerà la sua vittoria.

Tra i film più importanti della carriera di Tony Leung, ricordiamo Bullet in the head, Days of being wild, Hard boiled, Hong Kong Express, Ashes of times, In fuga per Hong Kong, Hero, Infernal affairs, Lussuria e The Grandmasters: recentemente, i fan del Marvel Cinematic Universe hanno potuto ammirarlo in Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli.

