Tony Leung e Andy Lau di nuovo insieme: dopo Infernal Affairs arriva The Goldfinger

Due leggende del cinema asiatico come il Leone d'Oro Tony Leung e Andy Lau torneranno a lavorare insieme con il nuovo film The Goldfinger, vera e propria reunion sulla scia del capolavoro Infernal Affairs, il film che ispirò The Departed di Martin Scorsese.

"Se vi siamo mancati o non ci avete mai visto insieme sul grande schermo, allora The Goldfinger è la vostra occasione per rimediare" ha dichiarato la superstar di Hong Kong Andy Lau a proposito del suo nuovo film, un poliziesco che lo affiancherà nuovamente a Tony Leung Chiu-wai, star di Città dolente di Hou Hsiao-hsien (che qualche mese fa ha annunciato il ritiro dal mondo del cinema per problemi di salute) e In the mood for love di Wong Kar-wai (anche il venerato regista sta per tornare con la serie tv Blossoms Shanghai).

Il film, che uscirà dal 30 dicembre in diverse parti dell'Asia e in Nord America, è stato diretto da Felix Chong, noto co-sceneggiatore di Infernal Affairs, e racconta la storia un investigatore (Andy Lau) che negli anni '80 entra nella nuova Commissione indipendente contro la corruzione: la sua missione sarà dare la caccia al criminale Ching (Tony Leung), che sta costruendo un impero nel mondo dell'alta finanza attraverso un giro di scommesse. Il film è descritto come un noir tra le atmosfere di Infernal Affairs e il cinema di Johnny To e John Woo, con un budget importante per rendere giustizia all'ambientazione dell'epoca e una miriade di location in voga nella Hong Kong degli anni '80.

Per altre novità dal mondo del cinema asiatico, voliamo in Giappone con le prime informazioni su Chime, nuovo horror di Kiyoshi Kurosawa che si preannuncia come uno dei titoli più terrificanti del prossimo anno.