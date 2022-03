Tony Hawk: Until the Wheels Off, ecco il trailer del film HBO

Lo skater sarà protagonista di un nuovo documentario a lui dedicato. Prodotta da HBO, "Tony Hawk: Until the Wheels Off" esplorerà la vita, la carriera e l'eredità dell'iconico skater statunitense. Il film, che conterrà lunghe interviste con lo stesso Hawk, debutterà su HBO martedì 5 aprile. Oggi, HBO ha condiviso il primo trailer su Youtube.

Nel trailer di due minuti di Until the Wheels Fall Off, Tony Hawk, insieme a molte altre figure importanti della sua vita, analizza le diverse difficoltà che ha dovuto affrontare durante la sua carriera. Oltre a Hawk, il documentario conterrà le interviste di Stacy Peralta, Rodney Mullen, Mike McGill, Lance Mountain, Steve Caballero, Neil Blender, Andy MacDonald, Duane Peters, Sean Mortimer, Christian Hosoi e altri. Questa la sinossi ufficiale del film:

"Incentrato su nuove interviste intime con lo stesso Tony Hawk, il film è uno sguardo onnicomprensivo alla vita dello skateboarder, alla carriera leggendaria e al rapporto con lo sport di cui è sinonimo da decenni. Hawk, pioniere dello skater su rampa, rimane uno degli skateboarder più influenti di tutti i tempi. Con filmati d'archivio inediti, il film racconta la fulminea ascesa di Hawk da goffo adolescente outsider fino alla medaglia d'oro degli X Games. Oltre a celebrare la passione e il successo di Hawk, la pellicola rivela anche i pericoli della fama e della notorietà e la costante minaccia al suo benessere fisico."

Per quanto riguarda HBO, vi lasciamo alla notizia della fine delle riprese per Westworld 4.