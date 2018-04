Tony Gilroy su Rogue One: A Star Wars Story: "si trovavano nei casini veri"

Rogue One: A Star Wars Story, primo spin-off della saga arrivato nei cinema a dicembre 2016, è considerato uno dei migliori film del franchise da numerosi fan... ma sicuramente ricorderete che la lavorazione del film è stata tutt'altro che facile.

A quanto pare, il film di Gareth Edwards a fine riprese era tutto tranne che "un grandissimo prodotto", tanto da preoccupare la Lucasfilm che chiamò Tony Gilroy, il quale si occupò di un grande riscrittura del copione, portando lo studio ad ordinare estensive sessioni di riprese aggiuntive.

A due anni da quel progetto, Gilroy finalmente ha parlato del dietro le quinte di Rogue One: A Star Wars Story: "Se guardate a Rogue One, alle difficoltà che avevano con Rogue One, alla confusione... al casino, ma quando sono andato da loro era veramente molto ma molto semplice da risolvere. Capisci che, questa è una pellicola in cui tutti devono morire. E' un film sul sacrificio".

Secondo le voci di corridoio, infatti, i personaggi di Jyn e Cassian sarebbero dovuti sopravvivere ma Gilroy ha deciso diversamente. Inoltre il filmaker afferma che non essere un fan della saga lo ha aiutato nel suo incarico: "Non sono mai stato interessato a Star Wars, mai. Quindi non ho avuto alcuna riverenza particolare, non ero spaventato dall'incarico. E loro si trovavano in un bel casino... si trovavano nel bel mezzo di un pasticcio e l'unica cosa che potevo fare era migliorare la loro posizione".