Tony Bennett, perché al crooner non piaceva ricordare la sua parte in Quei Bravi Ragazzi?

Tony Bennett, leggendario cantante statunitense, ci ha lasciati il 21 luglio 2023 all’età di 96 anni. Una parte del suo enorme lasciato musicale è legato naturalmente anche al cinema, come testimoniato dalla colonna sonora di Quei Bravi Ragazzi, cui ha partecipato e da cui, però, si è sempre voluto distaccare intellettualmente.

Dopo aver riportatole parole di Martin Scorsese su Ray Liotta, torniamo a parlare di Quei Bravi Ragazzi a seguito della scomparsa di Bennett, che con la sua Rags to Riches aveva partecipato a comporre la colonna sonora del capolavoro del regista newyorkese.

La canzone, scritta da Richard Adler e Jerry Ross era già stata pubblicata da 37 anni quando è entrata a far parte della musica del film partecipando in maniera decisiva alla caratterizzazione del personaggio di Ray Liotta.

Durante un panel del 2004 al Tribeca Film Festival, però, Bennett aveva dichiarato di non volere essere associato al film di Scorsese, ripetendo il concetto durante un’intervista con Vulture del 2015 in cui aveva spiegato: “Non mi piace. So quanto grandi siano stati gli attori e la storia del film, ma non è un racconto accurato, perché ogni nazione ha una malavita. Non ci sono solo gli italiani. Gli inglesi, i tedeschi, gli irlandesi: c’è una malavita in tutto l’universo. Fanno cose malvagie. È assurdo il pregiudizio che è emerso da quel film”.

Il disagio provato nei confronti del film è in questo senso assolutamente comprensibile, ma allo stesso tempo c’è da ricordare come dopo che la sua canzone fu inserita nel film, Bennett si portò a casa 18 dei 20 Grammy vinti in carriera, liberandosi da un momento critico tanto nella sua vita artistica quanto in quella privata.

Salutando un’ultima volta il musicista, vi lasciamo alla nostra recensione di Quei Bravi Ragazzi.