Will Smith, i Tony Awards si tutelano: 'Niente violenza o si verrà cacciati'

I produttori dei Tony Awards hanno voluto mettere in chiaro le cose, lanciando un messaggio nel caso in cui a qualcuno possa venire in mente di imitare Will Smith durante le premiazione di quest'anno.

Come riportato da Deadline, nella lettera inviata dai Tony Award Productions ai potenziali acquirenti dei biglietti, è stato incluso il seguente avvertimento nella sua sezione FAQ: “I Tony Awards hanno una rigorosa politica di non violenza. In caso di incidente, l'autore verrà rimosso immediatamente dall'evento".

Questa "politica di antiviolenza" è stata inclusa tra alcune altre regole standard, tra le quali: solo cravatta nera, prova della vaccinazione Covid richiesta, biglietti non trasferibili, niente American Express, ecc.

Il nuovo avvertimento, ovviamente, è un rimando agli ultimi Oscar, quando Will Smith, opponendosi a una battuta sull'acconciatura di sua moglie Jada Pinkett Smith, ha schiaffeggiato il presentatore Chris Rock. Le conseguenze per l'attore sono state importanti, con diversi progetti che sono sfumati. Per saperne di più, vi lasciamo con il nostro approfondimento su quali sarebbero stati i prossimi film di Will Smith.

L'Antoinette Perry Award for Excellence in Theatre, comunemente noto come Tony Award, è un premio annuale che celebra i conseguimenti raggiunti nel Broadway Theatre da opere teatrali o musical. I premi sono presentati dall'American Theatre Wing e da The Broadway League e sono riservati a produzioni o spettacoli di Broadway.

Per concludere, vi lasciamo con le ultime parole di Chris Rock sullo schiaffo di Will Smith e vi ricordiamo che i Tony Awards 2022 si terranno il 13 giugno.