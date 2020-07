Toni Servillo, la star napoletana tra i protagonisti del film di Leonardo Di Costanzo

Il regista ischitano Leonardo Di Costanzo lavorerà ad un nuovo film dal titolo Dall'interno, prodotto dalla società Tempesta di Carlo Cresto-Dina. Tra i protagonisti del film ci sarà anche la star napoletana Toni Servillo, affiancato da Alba Rohrwacher e Silvio Orlando. Del film si occuperà anche Rai Cinema con Amka Films Productions.

"Come tutti i film di Leonardo, questo è ambientato in un luogo confinato, una prigione, e ha il ritmo di una tragedia greca. Non sarà un film sociologico sulla prigione, ma un dramma su due destini che s'incrociano in un conflitto all'interno della prigione" ha spiegato il produttore Cresto-Dina in un'intervista rilasciata a Variety.



Dall'interno sarà un film ambientato in un carcere, nel quale improvvisamente i detenuti vivono una sospensione irreale a causa di motivi burocratici.

Leonardo Di Costanzo è noto per aver diretto diversi documentari per poi debuttare nel 2012 con L'intervallo, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, e successivamente L'intrusa, presentato al Festival di Cannes nel 2017.

La fotografia di Dall'interno sarà curata da Luca Bigazzi, uno dei più noti direttori della fotografia italiani, e storico collaboratore di Paolo Sorrentino. Per Leonardo Di Costanzo si tratta della prima collaborazione con Toni Servillo.

Su Everyeye trovate il trailer de L'intrusa, film di Leonardo Di Costanzo presentato a Cannes, e la recensione di L'intervallo, uscito qualche anno prima, e primo lungometraggio di finzione diretto da Di Costanzo.