Toni Servillo è Silvio Berlusconi e canta Malafemmena nel trailer di Loro 1

Universal Pictures International Italy ha diffuso online il trailer di, primo dei due film diin uscita il prossimo 24 aprile, connel ruolo di Silvio Berlusconi. Questa doppia opera ricostruisce la vita del leader di Forza Italia e tra poche settimane vedremo la prima parte di del dittico.

Nel trailer si sente la voce di Servillo/Berlusconi cantare Malafemmena, con una serie di personaggi in religioso silenzio nell'osservarlo e ascoltarlo durante l'esibizione, mentre la sua figura non si vede mai e rimane sullo sfondo nella sequenza finale.

Diretto dal premio Oscar Paolo Sorrentino (La grande bellezza, Youth), Loro 1 verrà distribuito nelle sale dal 24 aprile mentre Loro 2 arriverà dal 10 maggio.

La vita piena di eccessi dell'ex premier viene raccontata grazie al talento di Paolo Sorrentino e di Toni Servillo, che veste i panni del Cavaliere. Nel cast del film figurano anche Elena Sofia Ricci nelle vesti di Veronica Lario e Riccardo Scamarcio in quelli di Gianpaolo Tarantini.

Compariranno anche Fabrizio Bentivoglio, Roberto Herlitzka, Ricky Memphis, Kasia Smutniak, Euridice Axen, Duccio Camerini e Michela Cescon.

Gli script dei film sono stati realizzati da Paolo Sorrentino e Umberto Contarello, con Luca Bigazzi alla fotografia, Cristiano Travaglioli al montaggio e Lele Marchitelli alle musiche. La produzione è affidata a Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori e Viola Prestieri, per Indigo Film, Pathé e France 2 Cinéma.

Paolo Sorrentino è reduce dalla mini-serie The Young Pope, con protagonista Jude Law. Dal cinema manca dal 2015, quando uscì nelle sale Youth - La giovinezza, con Michael Caine, Harvey Keitel e Rachel Weisz.