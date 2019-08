Toni Servillo è Peppino Lo Cicero nel video di 5 è il numero perfetto

01 Distribution ha diffuso online una nuova clip di 5 è il numero perfetto, film action diretto dal regista e fumettista cagliaritano Igort, e basato sull'omonimo graphic novel. Toni Servillo è protagonista nel ruolo di un disincantato sicario, Peppino Lo Cicero, e il film è previsto in uscita nelle sale cinematografiche dal prossimo 29 agosto.

5 è il numero perfetto racconta la storia di Peppino e Nino, padre e figlio nella Napoli degli anni '70. In seguito alla morte del ragazzo, diversi interrogativi e riflessioni s'insinuano tra i pensieri dei protagonisti.

Toni Servillo è l'irriconoscibile Peppino, un guappo, sicario di seconda classe della camorra ormai in pensione, che dopo l'uccisione del figlio si vede costretto a tornare in gioco.

Insieme a Peppino ci sono l'amico Totò 'O Macellaio, interpretato da Carlo Buccirosso, e l'amante Rita, interpretata da Valeria Golino.



Nonostante il tragico evento, Peppino potrebbe riuscire a trovare la forza per rinascere e per aprire un nuovo capitolo della sua vita.

Dopo essersi occupato della sceneggiatura di un documentario su Andy Warhol, e dei film Last Summer e L'accabadora, Igort porta sullo schermo nella veste di regista una nuova avvincente storia.

Nel cast anche Iaia Forte, Giovanni Ludeno e Vincenzo Nemolato.

Toni Servillo ha interpretato Berlusconi nel film Loro di Paolo Sorrentino mentre l'anno prima ha affiancato Jean Reno ne La ragazza nella nebbia.