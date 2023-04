Toni Servillo, malore per l'attore durante uno spettacolo a Parigi: non è grave

Grande spavento per Toni Servillo durante uno spettacolo al Teatro dell'Odéon di Parigi. L'attore era impegnato a recitare ne Le voci di Dante, quando ha accusato un improvviso malessere riprendendosi immediatamente. Servillo aveva intenzione di proseguire lo spettacolo ma è stato convinto dal suo staff a dirigersi in ospedale.

A quanto si apprende, le condizioni di Servillo non sono gravi. L'attore è rimasto sempre cosciente e soltanto l'insistenza dei suoi collaboratori l'ha convinto a lasciare il teatro per effettuare dei controlli in ospedale.



Grande apprensione tra i presenti in platea per le condizioni dell'interprete napoletano, 64 anni, tra i più importanti volti della cinematografia e del teatro italiani, conosciuto in tutto il mondo anche grazie al successo di La grande bellezza, il film di Paolo Sorrentino vincitore dell'Oscar al miglior lungometraggio in lingua straniera.



Servillo è noto per la sua grande attività sui palcoscenici teatrali di tutto il mondo e ieri sera era impegnato in uno dei suoi spettacoli per il pubblico francese a Parigi.

Lo scorso autunno, Toni Servillo è stato acclamato al Torino Film Festival; un bagno di folla per l'attore che aveva risposto con grande umiltà:"Non merito tanto interesse".



Tra gli ultimi lavori cinematografici di Servillo spicca il film di Roberto Andò con Ficarra e Picone, uscito al cinema qualche mese fa; non perdetevi il trailer di La stranezza, disponibile sul nostro sito.