Toni Servillo, bagno di folla al Torino Film Festival: 'Non merito tanto interesse'

Toni Servillo è stato ospite al Torino Film Festival e la sua masterclass dedicata al cinema Romano è stata letteralmente presa d'assalto da una moltitudine di giovani a cui l'attore ha voluto dare qualche consiglio in merito al complesso mondo della recitazione.

Arrivato in sala e rimasto incredibilmente sorpreso dal bagno di folla a lui riservato, Servillo vincitore del Nastro D'Argento alla Carriera nel 2020 ha detto: "Uno non immagina mai che possa suscitare tanto interesse nelle persone, lo dico senza nessuna falsa modestia".

Durante l'incontro aperto con Steve Della Casa ha poi detto: "Il cinema per me è arrivato tardi ma in maniera bella. Un'avventura umana importante. Oggi risolvo il mio doppio ruolo dicendo che sono Toni a teatro e Servillo al cinema".

E dopo aver parlato della tradizione di famiglia che lo portava da bambino a guardare la sera con i suoi genitori le commedie di Eduardo, attività di fondamentale importanza per la sua vita e la sua carriera, ha esortato i giovani a non abbattersi per le difficoltà del mestiere di attore: "Non cercate qualcuno che vi piazzi sul mercato, piazzatevi da soli rompendo le scatole, sapendo che non si guadagna. Non è un impiego. Al massimo arriva dopo".

Nel corso della sua carriera Servillo si è tolto molte soddisfazioni ed è stato addirittura in grado di battere al box office Black Adam. Il suo film La stranezza uscito nelle sale alla fine dello scorso ottobre ha infatti fatto meglio del colossale film DC nella sua prima settimana di programmazione.