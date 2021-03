Toni Servillo, l'attore napoletano protagonista di Il ritorno di Casanova di Salvatores

Toni Servillo reciterà in Il ritorno di Casanova, dramma che racconta quello che accade ad un latin lover sul viale del tramonto, diretto da Gabriele Salvatores. Servillo e Salvatores lavorano per la prima volta insieme sul grande schermo in un film che sembra perfetto per esaltare le doti istrioniche dell'attore napoletano.

Liberamente basato sul romanzo dell'autore austriaco Arthur Schnitzler, Il ritorno di Casanova, in cui il libertino veneziano ha difficoltà a competere con il suo passato e con l'età che avanza, il film è co-scritto da Gabriele Salvatores insieme allo sceneggiatore de La grande bellezza, Umberto Contarello e Sara Mosetti.



Prendendo spunto dall'uso delle narrazioni parallele di Schnitzler, il cui romanzo Dream Story è stata la base per Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick, anche Salvatores lavorerà a questo film utilizzando questa tecnica.

Le riprese di Il ritorno di Casanova, che avrà un budget da 7 milioni di euro, inizieranno a Venezia a settembre. Il film è co-prodotto da Marco Cohen, Fabrizio Donvito, Benedetto Habib e Daniel Campos Pavoncelli tramite Indiana Production, con Rai Cinema e il supporto della Regione Veneto.

"Salvatores è un maestro nel rappresentare generazioni diverse che affrontano transizioni cruciali nelle loro esistenze e identità. Siamo lieti di continuare a sostenere uno degli autori italiani più amati" ha dichiarato Paolo Del Brocco, direttore di Rai Cinema.



Lo scorso anno Toni Servillo ha vinto il Nastro d'Argento alla carriera e su Everyeye potete leggere il nostro approfondimento sulle 5 migliori interpretazioni di Toni Servillo.