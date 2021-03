Toni Collette, la star di Hereditary debutta alla regia con Writers and Lovers

La candidata all'Oscar Toni Collette debutterà alla regia con un adattamento del romanzo best-seller del New York Times, Writers and Lovers, scritto da Lily King. Il progetto è sviluppato da Topic Studios, con Toni Collette che co-produce il film con la sua Vocab Films, adattando la sceneggiatura insieme a Nick Payne (The Crown).

Pubblicato nel 2020, Writers and Lovers ha ricevuto diversi premi negli ultimi mesi. La storia segue le vicende di Casey Peabody, un'aspirante scrittrice sottoccupata nella Boston anni '90, il cui mondo viene scosso da una recente storia d'amore e dalla morte improvvisa della madre. La sua vita diventa più complicata quando s'innamora di due uomini completamente diversi.



Susannah Grant, sceneggiatrice nominata all'Oscar per Erin Brockovich nel 2000, e Sarah Timberman, produrranno il film insieme a Toni Collette.

"Volevo dirigere da un po' di tempo ma sono stata un po' impegnata con il mio lavoro quotidiano. Non potrei essere più entusiasta di dare vita al bellissimo, divertente e commovente romanzo di Lily King; é una storia avvincente che mi parla come donna e artista. In definitiva si tratta di conoscere e credere in sé stessi. Non è sempre un'impresa facile, ma è il viaggio più importante che chiunque possa intraprendere. Mi ispira su più livelli".

I prossimi progetti come attrice di Toni Collette sono la serie Netflix Pieces of Her, e il thriller diretto da Guillermo del Toro, Nightmare Ally, con Cate Blanchett e Bradley Cooper.



Su Everyeye trovate la recensione di Hereditary e la recensione di Cena con delitto, due tra i film più famosi interpretati da Toni Collette.