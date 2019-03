Toni Collette raggiunge Brie Larson nel cast di I'm Thinking of Ending Things

E' Variety a rendere noto che Toni Collette, Jessie Buckley e David Thewlis faranno parte del cast di I'm Thinking of Ending Things, nuovo film targato Netflix diretto da Charlie Kaufman, celebre sceneggiatore di pellicola quali Essere John Malkovich e Eternal Sunshine of the Spotless Mind, oltre che regista di Anomalisa.

Basato sull'omonimo romanzo scritto da Ian Reed, il film seguirà le vicende di Jack - interpretato da Jesse Plemons, che intraprende un viaggio con la sua ragazza (Brie Larson) per conoscere i propri genitori, i quali vivono in una fattoria. Quando Jake farà una deviazione improvvisa abbandonando la ragazza, la situazione si farà molto tesa.

La Collette l'anno scorso ha stupito pubblico e critica con la sua indimenticabile interpretazione in Hereditary - Le radici del male. Recentemente apparsa nel film Netflix Velvet Buzzsaw al fianco di Jake Gyllenhaal, l'attrice in futuro apparirà anche in Knives Out, il nuovo film di Rian Johnson con Daniel Craig e Chris Evans.

Dopo il suo esordio nella serie Taboo, Buckley si è ritagliato un ruolo anche nella miniserie HBO Chernobyl, la cui data di uscita è prevista per il prossimo 6 maggio. Tra i suoi progetti futuri segnaliamo anche Judy, The Voyage of Doctor Doolittle e Misbehavior.

Thewlis infine apparirà anche nello show The Feed e nell'attesissimo sequel di Avatar in arrivo nel dicembre del 2020.