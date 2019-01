Toni Collette nel cast del thriller sci-fi Stowaway con Anna Kendrick

La candidata all'Oscar Toni Collette reciterà al fianco di Anna Kendrick nel thriller fantascientifico Stowaway. Lo conferma Variety. Collette ha ottenuto una nomination all'Oscar per la sua interpretazione nel film Il sesto senso di M. Night Shyamalan. Il film è prodotto da XYZ Films, con Rise Pictures e Augenschein Filmproduktion.

La trama di Stowaway ruota intorno ad una missione su Marte, dove un clandestino involontario causa in maniera accidentale dei gravi danni ai sistemi di supporto vitale dell'astronave. Con le risorse in via d'esaurimento e le speranze che si riducono sempre di più, una ricercatrice medica (Anna Kendrick) emerge come unica voce fuori dal coro e cerca di andare contro la logica sia del suo comandante (Toni Collette) che del biologo dell'equipaggio.

Stowaway sarà diretto dall'ex star di YouTube Joe Penna, che ha scritto la sceneggiatura con Ryan Morrison. I due hanno già lavorato insieme al thriller Arctic, con Mads Mikkelsen.

Il film uscirà al cinema nel 2019 dopo. Stowaway è la seconda collaborazione tra la XYZ e il duo Penna/Morrison, dopo la produzione di Arctic.

Toni Collette è stata protagonista nel 2018 dell'horror Hereditary e reciterà nel prossimo film di Dan Gilroy, regista di Lo sciacallo - Nightcrawler, intitolato Velvet Buzzsaw, al fianco di Jake Gyllenhaal e Rene Russo, prodotto e distribuito da Netflix. Collette recita anche nella serie Wanderlust, nel ruolo della protagonista Joy Richards.