Toni Colette contraria ai coordinatori di intimità: 'Rovinano le scene'

Dopo le parole di Sean Bean sui coordinatori di intimità, anche Toni Colette ha detto la sua su questa particolare figura professionale he si occupa di gestire le scene di nudo e “coreografare” quelle di sesso davanti alla telecamera.

L'attrice ha ammesso di non ritenerli poi così necessari a che a suo avviso, addirittura riescono a rovinare l'atmosfera del momento che sono chiamati a gestire.

"Devo dire che in un paio di scene e in diversi lavori mi è stato offerto un coordinatore dell'intimità", ha detto Toni Colette in un'intervista rilasciata a IndieWire. "Ma mi sentivo così connessa e al sicuro con i miei partner che il coordinatore dell'intimità si è sentito quasi fuori posto come se stesse invadendo tutto il processo creativo e quindi ho preferito farne a meno, perché non sentivo di averne bisogno. Spesso rovinano solo le scene con la loro presenza".

E mentre insomma gli attori pensano che questa sia una figura professionale essenzialmente superflua, James Gunn ritiene necessari i coordinatori di intimità sul set. A suo avviso infatti permettono di superare noiosi momenti di empasse tra gli interpreti.

"Di tutte le nuove figure dell'industria cinematografica, quella per cui sono più grato sono i coordinatori di intimità. Se stanno facendo bene il loro lavoro – e lo hanno fatto tutti quelli con cui ho lavorato – si assicurano semplicemente che tutti siano d'accordo, il regista e tutti gli attori coinvolti. Secondo la mia esperienza, consentono agli attori di sentirsi più liberi".

Voi da che parte state? Ditecelo nei commenti.