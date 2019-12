Tomorrow War: nuovi concept art dal film sci-fi con protagonista Chris Pratt

Attraverso un video postato sul suo profilo Instagram, Chris Pratt ha rivelato alcuni affascinanti concept art disegnati a matita del suo nuovo film, Tomorrow War, di cui è per la prima volta produttore. La pellicola è attesa per il Natale del prossimo anno.

I concept art, dal tratto molto toccante e suggestivo, mostrano il protagonista mentre dà l'addio alla propria famiglia, moglie e figlia, prima di intraprendere la sua nuova missione. Come detto, si tratterà anche della prima volta per Pratt da produttore esecutivo di un film: "Questa è la prima volta che sono produttore esecutivo per un film. E posso parlarne sui social!!! Per diverse ragioni il titolo Ghost Draft è risultato problematico, così abbiamo iniziato a cercare un'alternativa..." A quel punto Pratt elenca diversi titoli possibili prima di arrivare a quello definitivo:"THE TOMORROW WAR!!!! Ed è li che ci sono arrivato: lo chiameremo #TheTomorrowWar".

La pellicola, il cui titolo era inizialmente Ghost Draft, seguirà una storia ambientata in un futuro in cui l’umanità sta perdendo una guerra contro gli alieni. Per invertire la situazione, degli scienziati arruolano soldati del passato per combattere. Diretto dal regista di The LEGO Movie, Chris McKay, e scritto da Zach Dean, assieme a Pratt nel cast ci saranno anche Betty Gilpin, J.K. Simmons e Yvonne Strahovski.

Alla produzione troviamo la Skydance, negli ultimi mesi scottata dal pesante flop commerciale di Terminator: Destino Oscuro, insieme a Dana Goldberg, Don Granger, Jules Daly, David Goyer e Adam Kolbrenner.

Ritroveremo Pratt l'anno prossimo nuovamente nei panni di Owen Grady in Jurassic World 3, mentre continuerà l'attività al doppiaggio nei panni di Barley Lightfoot per il film Pixar Onward - Oltre la magia, di cui potete recuperare l'ultimo trailer.