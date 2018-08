Tommyknockers - Le creature del buio, James Wan figurerà soltanto come produttore del film

Solo ieri vi avevamo riportato la notizia che l'ex showrunner di The Exorcist, Jeremy Slater, scriverà la sceneggiatura dell'annunciato adattamento live-action di Tommyknockers - Le creature del buio di Stephen King, sottolineando nuovamente come nel progetto sia coinvolto anche James Wan, nonostante qualche dubbio sul suo ruolo.

Ebbene, a fare chiarezza è intervenuto oggi Bloody Disgusting. Il sito ha infatti confermato che il regista di The Conjuring - L'Evocazione e dell'attesissimo Aquaman non dirigerà il film ma figurerà semplicemente come produttore insieme a Michael Clear e Roy Lee. La produzione a questo punto è alla ricerca di un regista, che presumiamo verrà scelto non appena sarà completata la sceneggiatura. Il progetto, comunque, sembra avere una priorità medio-alta, e questo grazie al successo di IT.



Edito per la prima volta nel 1977, il romanzo vede al centro della storia la scrittrice Roberta "Bobbi" Anderson, ossessionata dall'idea di rinvenire un misterioso oggetto che si trova nei boschi vicini alla sua abitazione. Aiutata dall'amico Jim Gardener, così, nella sua forsennata ricerca scoprirà un'astronave aliena. Da lì, la salute della popolazione della piccola cittadina di Haven comincerà a soffrire di gravi conseguenze a causa dell'esposizione agli alieni piloti della navicella, chiamati "Tommyknockers", ma proprio gli abitanti svilupperanno anche un grande talento nella creazione di dispositivi ultra-innovativi sotto la stessa aliena e maligna influenza. Una vera odissea nel terrore e nella fantascienza, in pieno stile King!



Tommyknockers - Le creature del buio prende il suo titolo da una vecchia filastrocca americana ed è il secondo libro più venduto di King nella sua veste rilegata. Ha superato persino IT. Già nel 2013 si era iniziato a parlare di una trasposizione televisiva in casa NBC, progetto però naufragato in favore di un adattamento cinematografico.