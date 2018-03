Tommyknockers - Le creature del buio: James Wan a bordo dell'adattamento del libro di King

Mentre aspettiamo l'annuncio del cast ufficiale di IT: Capitolo 2 di, è oggi che veniamo a sapere di un nuovo adattamento di un romanzo di, almeno stando a quanto scritto dall'

Il famoso libro di King sarà trasposto al cinema da James Wan (The Conjuring, Aquaman), anche se non sappiamo se nella sola veste di produttore o anche regista. Insieme a lui a bordo del progetto troveremo anche Roy Lee, già dietro all'enorme successo di IT.



Edito per la prima volta nel 1977, il romanzo vede al centro della storia lo scritto Bobbi Anderson, ossessionato dall'idea di rinvenire un misterioso oggetto che si trova nei boschi vicini alla sua abitazione. Aiutato dall'amico Jim Gardener, così, nella sua forsennata ricerca scoprirà un'astronave aliena. Sebbene la salute della popolazione della piccola cittadina di Haven abbia sofferto di gravi conseguenze a causa dell'esposizione agli alieni piloti della navicella, proprio gli abitanti hanno sviluppato un grande talento nella creazione di dispositivi ultra-innovativi sotto la stessa aliena e maligna influenza.



Tommyknockers - Le creature del buio prende il suo titolo da una vecchia filastrocca americana ed è il secondo libro più venduto di King nella sua veste rilegata. Ha superato persino IT. Già nel 2013 si era iniziato a parlare di una trasposizione televisiva in casa NBC, progetto però naufragato in favore di un adattamento cinematografico.