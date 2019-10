Tommy Wiseau vorrebbe dirigere lo Spider-Man 4 che Sam Raimi non ha mai realizzato

Con The Disaster Artist il regista, sceneggiatore e attore James Franco ha raccontato al mondo le spropositate e per questo divertentissime ambizioni di Tommy Wiseau, figura iconica del cinema indipendente autore dello scult The Room.

Estremamente sicuro dei propri mezzi (che non ha), Wiseau nelle scorse ore è tornato alla carica sulla propria pagina Twitter, dichiarando di voler far suo un film per certi versi storico, ovvero quello Spider-Man 4 che per mille motivi l'acclamato Sam Raimi non è mai riuscito a girare.

Tramite un post sui social, infatti, Wiseau ha condiviso una locandina nella quale si può vedere il logo dell'eventuale film con un grosso A TOMMY WISEAU FILM. Potete vedere il post in calce all'articolo.

Voi riuscite ad immaginarvi un film di Spider-Man diretto da Wiseau? Magari con James Franco, che ha interpretato Wiseau raccontandoci la genesi del suo film The Room nel bellissimo The Disaster Artist, tornare nel ruolo di Harry Osborn grazie ad una delle assurde trovate di sceneggiatura del "regista"? Provate a dirci la vostra trama ideale nel commento in calce all'articolo.

Ricordiamo che il prossimo film di Spider-Man sarà il terzo capitolo della trilogia Marvel Studios/Sony con Tom Holland nel ruolo da protagonista, ambientato nel Marvel Cinematic Universe e previsto per luglio 2021.

Lo Spider-Man 4 di Sam Raimi invece rimarrà per sempre un sogno dei fan, dato che il film una volta entrato in pre-produzione nel 2007 è stato definitivamente cancellato nel 2010.

Per altri approfondimenti, leggete le parole di Willem Dafoe sul lavoro di Sam Raimi e le dichiarazioni di Bruce Campbell su Spider-Man 4.