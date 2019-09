Tommy Wiseau in The Suicide Squad? Ecco cosa ne pensa James Gunn

Non tutti possono permettersi il lusso di avere un Tommy Wiseau nel proprio film: sarà quindi mica stato così folle, James Gunn, da rifiutare la partecipazione del regista e attore protagonista di The Room al suo The Suicide Squad?

Ebbene, pare proprio che il regista dei due Guardiani della Galassia non fosse al corrente dell'ingaggio dell'attore raccontato in The Disaster Artist: davanti al post di Wiseau, nel quale quest'ultimo aveva sostituito il proprio nome a tutti quelli dei membri del cast di The Suicide Squad, Gunn è infatti rimasto un tantino interdetto.

"Non sapevo di aver firmato un patto tipo Klumps" ha risposto sempre tramite Twitter il regista ex-Troma, citando il film La Famiglia del Professore Matto (Nutty Professor II: the Klumps, in originale) nel quale Eddy Murphy interpretava praticamente tutti i componenti della famiglia del protagonista. Beh, in effetti qualcuno avrebbe fatto meglio ad avvisare il povero Gunn: trovarsi sul set con mille cloni di Tommy Wiseau invece di Margot Robbie, Viola Davis, Idris Elba, Will Smith e compagnia dev'essere un'esperienza abbastanza traumatizzante!

A proposito di cast: recentemente la squadra di attori scelta per il reboot/sequel del film di David Ayer si è mostrata per la prima volta proprio insieme a Gunn. Pare, inoltre, che le riprese del film abbiano già avuto inizio.