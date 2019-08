Tommy Wiseau risponde al trailer di Joker con Joaquin Phoenix

Quanti grandi attori hanno interpretato Joker! Da Cesar Romero a Jared Leto, passando per gli indimenticabili Jack Nicholson ed Heath Ledger, più di un grande interprete ha prestato il suo volto al celebre villain di Batman. Qualcuno, però, continua a candidarsi da anni per la parte pur venendo costantemente ignorato.

Si tratta di Tommy Wiseau, a sua volta indimenticabile (non necessariamente nel senso buono) regista e attore di The Room, il film ritenuto tra i più brutti di sempre la cui storia è narrata nello splendido The Disaster Artist, con James Franco.

Come in molti ricorderanno, Wiseau si propose (prendendosi, crediamo e speriamo, ben poco sul serio) come possibile interprete per il Joker, senza ovviamente ottenere grandi risultati. L'attore avanzò la sua candidatura tramite un video nel quale si ritraeva durante un tentativo di interpretazione di alcuni momenti iconici del personaggio: il filmato divenne quasi subito virale, grazie all'interpretazione ovviamente piuttosto sopra le righe di Wiseau e alla fama di cui godeva e gode l'aspirante cineasta.

Proprio uno screenshot del video in questione è stato oggi ripreso dallo stesso Tommy Wiseau in seguito all'uscita del primo full trailer di Joker, il film con Joaquin Phoenix in uscita nei prossimi mesi. La foto è scevra di commenti, salvo un semplice hashtag che recita #TheJoker. Che il buon Tommy non sia convinto della prova offerta da Phoenix e voglia tornare a proporsi a qualche coraggioso regista?

Nell'ambiente, comunque, girano già pareri entusiasti sulla prova offerta da Phoenix. A proposito, nelle sale italiane potremo goderci il Joker doppiato da Adriano Giannini, già doppiatore di Joaquin Phoenix in The Master e Maria Maddalena ma, soprattutto, voce di Heath Ledger ne Il Cavaliere Oscuro.