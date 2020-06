Tommy Wiseau: 'Netflix si è rifiutata di mettere The Room in streaming'

Tommy Wiseau è un personaggio tanto strambo quanto incredibile e la sua popolarità è certamente tornata alla carica dopo l'arrivo al cinema del film The Disaster Artist, di James Franco, che ne raccontava la parabola privata e artistica, ma soprattutto faceva luce sul dietro le quinte del film peggiore della storia di Hollywood, The Room.

Tuttavia, nonostante The Disaster Artisti sia stato incluso nel listino di Netflix (negli Stati Uniti), quest'ultima si sarebbe rifiutata di aggiungere al suo catalogo proprio il famigerato The Room di Wiseau. Come rivelato dallo stesso regista nelle scorse ore su Twitter, "Netflix ha detto no. Il tweet è in risposta a tutti coloro che chiedevano a gran voce che il suo film fosse caricato sulla piattaforma di streaming digitale.

Nonostante l'assenza dalle piattaforme di streaming, The Room è comunque disponibile all'acquisto in formato Blu-Ray e DVD sul sito internet di Wiseau, su Amazon e in tutti gli altri store digitali. Wiseau stesso in precedenza aveva caricato l'intero film su YouTube ma il video non è più disponibile. Nel 2018, Wiseau aveva anche espresso l'intenzione di adattare il suo The Room per uno show di Broadway, dando ai suoi fan di assistere di persona all'esperienza della storia.

L'assenza di The Room non significa che Tommy Wiseau non sia comunque su Netflix: l'attore ha infatti un cameo proprio in The Disaster Artist di James Franco, lo vediamo infatti nella scena dopo i titoli di coda ambientata a una festa su un tetto in cui i due Tommy Wiseau, quello vero e quello di Franco scambiano una battuta insieme. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di The Disaster Artist così come la recensione di The Room.