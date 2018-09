Tommy Wiseau e Greg Sestero ricreano la scena dell'interrogatorio de Il cavaliere oscuro

Tommy Wiseau, ad alcuni mesi di distanza dalla diffusione del video nel quale mostrava la sua interpretazione del Joker, è tornato nei panni del celebre villain di Gotham City in un filmato nel quale ha ricreato una delle scene più note de Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan, insieme all'amico Greg Sestero nelle vesti di Batman.

Grazie a Nerdist, Tommy Wiseau e Greg Sestero hanno riproposto a loro modo l'iconica scena del film di Christopher Nolan, quando il Joker (Heath Ledger) viene arrestato e sottoposto a interrogatorio, inizialmente da Gordon (Gary Oldman) e poi da Batman (Christian Bale).

Ricordiamo che in questi giorni su YouTube è stato caricato interamente il celebre film di Wiseau, The Room, piuttosto famoso anche per la nomea di essere uno dei film peggiori della storia del cinema.

Ora sul web un nuovo video di Tommy Wiseau nel ruolo del Joker, che sicuramente divertirà i fan, che già avevano ben accolto il provino nel video di qualche mese fa.

Nelle settimane successive Wiseau aveva dichiarato di non essere adatto al Joker, essendo una persona troppo emotiva.

In questi giorni sul web stanno comparendo diverse foto di Joaquin Phoenix, che sarà protagonista del prossimo film sull'acerrimo nemico di Batman, diretto da Todd Phillips. Nella pellicola si racconteranno le origini del personaggio.