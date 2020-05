Tommy Wiseau fa causa per violazione della privacy: costretto a pagare $750 milioni

A volte, come si suol dire, la "realtà supera la fantasia": è questo il caso dell'attore e regista Tommy Wiseau, che dopo aver citato in tribunale per violazione della privacy i creatori del documentario Room Full of Spoon è stato costretto a pagare loro un salatissimo risarcimento, ma la peculiarità della vicenda non è questa.

Wiseau è tra le figure più misteriose del cinema e se una cosa è certa è che vuole mantenere un alone di mistero intorno alla sua figura e, soprattutto, alla sua provenienza: i registi Richard Harper, Fernando Forero McGrath, Mark Racicot e Richard Towns si sarebbero infatti macchiati della grave colpa di aver rivelato nel documentario le origini polacche di Wiseau, gelosamente tenute segrete dallo stesso...

Peccato che come lo stesso giudice ha riscontrato tale informazione era di dominio pubblico sul web ed è proprio da lì che gli autori di Room Full of Spoon l'hanno ottenuta, senza quindi compiere nessun illecito nei confronti del loro accusatore.

Il giudice Schabas ha inoltre precisato che il comportamento di Wiseau durante le udienze è stato "oppressivo ed oltraggioso": costantemente in ritardo e maldisposto verso i membri della corte e della giuria, il regista di The Disaster Artist si è rifiutato persino di testimoniare mancando alle prime udienze. Solo quando gli è stata negata la possibilità di farlo da cassi è presentato in tribunale, ma ciò non è avvenuto prima della terza udienza.

Alla fine la sentenza ha decretato la vittoria dei registi "rivali" i quali hanno ottenuto $550 milioni per risarcirli dei guadagni mancati del documentario mai distribuito, ed altri $200 per danni all'immagine.

Lo scorso anno Wiseau è ritornato al cinema dopo una lunga assenza: di seguito troverete il trailer di Big Shark e le dichiarazioni del regista sullo Spider-Man mai realizzato di Sam Raimi.