Tommy Lee Jones, i suoi migliori film da The Homesman a Il Fuggitivo

In occasione del ritorno in TV di The Homesman, la pellicola western prodotta, scritta, diretta e interpretata dal grande Tommy Lee Jones, ripercorriamo insieme la carriera dell'attore e regista per scoprire quali sono i film migliori in cui ha recitato secondo il parere della critica.

Come sempre il riferimento è Rotten Tomatoes, e in particolare lo score assegnato sulla base del giudizio positivo o negativo dei critici registrati al famoso aggregatore di recensioni.

Nella classifica troviamo tutti e due i film che ha diretto per il cinema: il già citato The Homesman (in onda questa sera su Rai Movie) e Le tre sepolture, altro apprezzato dramma western scritto questa volta da Guillermo Arriaga.

Spiccano poi le collaborazioni con alcuni grandi autori del cinema americano, da Robert Altman (Radio America) e Oliver Stone (JFK, Rolling Thunder), passando per i Fratelli Coen (Non è un paese per vecchi) e arrivando più di recente a James Gray (Ad Astra). Tra i film più amati in cui ha recitato non si può poi non citare La ragazza di Nashville, pellicola che è valsa la sua prima nomination ai Golden Globe.

In cima alla lista, che potete trovare qui sotto, troviamo invece il thriller che ha permesso a Jones di ottenere il premio Oscar come miglior attore non protagonista: Il fuggitivo, nel quale ha recitato al fianco di Harrison Ford.

11. The Homesman (2014) - 81%

10. Radio America (2006) - 82%

9. Ad Astra (2019) - 84%

8. JFK - Un caso ancora aperto (1991) - 84%

7. Le tre sepolture (2005) - 85%

6. Rolling Thunder (1977) - 86%

5. La ragazza di Nashville (1980) - 86%

4. Lincoln (2012) - 89%

3. Men in Black (1997) - 92%

2. Non è un paese per vecchi (2007) - 93%

1. Il Fuggitivo (1993) - 96%

Per altri approfondimenti, qui potete trovare nostra recensione di The Homesman. A proposito della pellicola con Harrison Ford, vi ricordiamo che Warner Bros. è al lavoro su un remake de Il Fuggitivo.