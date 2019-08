Tommy Lee Jones nel cast di Wander con Aaron Eckhart e Heather Graham

Secondo quanto riportato da Deadline, Tommy Lee Jones è entrato ufficialmente a fare parte del cast di Wander insieme ad Aaron Eckhart e Heather Graham. Il film è il sequel di Below Her Mouth e sarà nuovamente diretto dalla giovane regista April Mullen.

L'attore premio Oscar, che a breve tornerà sul grande schermo nell'atteso Ad Astra di James Gray al fianco di Brad Pitt, vestirà i panni di un eccentrico complottista di nome Timmy Cleats.

Scritto da Tim Doiron, il film segue le vicende di Arthur Bretnik (Eckahrt), un'investigatore privato dalla mente instabile che diventa ossessionato da un omicidio sospetto avvenuto nella città di Wander: l'uomo si convince che il caso è collegato alla stessa cospirazione che ha causato la morte di sua figlia. La Graham interpreterà Shelley Luscomb, avvocato e amica stretta del protagonista. Shelley conosce Arthur da molto prima che il suo mondo crollasse e cerca di farlo ragionare.

Faranno parte del cast anche Raymond Cruz (Breaking Bad) e Brendan Fehr (Roswell).

Wander è un seguito diretto di Below Her Mouth, altra pellicola diretta dalla Mullen che è stata presentata al Toronto International Film Festival. Per ulteriori approfondimenti vi consigliamogliamo di leggere la nostra recensione di Below Her Mouth, attualmente disponibile su Netflix.