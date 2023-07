Tomb Raider, Ben Wheatley spiega cosa è accaduto al sequel mai fatto con Alicia Vikander

Il franchise di Tomb Raider è pronto a ripartire con una serie tv e un film targati Prime Video e sviluppati dalla superstar Phoebe Waller Bridge, ma che cosa è accaduto esattamente allo sfortunato sequel con Alicia Vikander?

Il regista Ben Wheatley, che ad un certo punto è stato alla guida della travagliata produzione di Tomb Raider 2 prima di essere sostituito dalla creatrice di Lovecraft Country Misha Green nel 2021 (e soprattutto prima che il film venisse definitivamente cancellato nel 2022) ha avuto modo di rivelare qualche informazione inedita dal dietro le quinte del progetto, mentre parlava con la rivista Total Film in occasione dell'uscita del suo prossimo film Shark 2 con Jason Statham. "Fondamentalmente, Tomb Raider si è ritrovato schiacciato dal COVID-19. Eravamo davvero vicini ad iniziare le riprese, e poi da un giorno all'altro è andato tutto in pezzi, come è successo un po' a tutto il mondo. E dopo qualche tempo Shark 2 è finito sulla mia scrivania, e ho pensato, 'OH.' Non ho esitato nemmeno un istante".

Come saprete, Tomb Raider 2 sarebbe dovuto essere un sequel del reboot del 2018 con Alicia Vikander nei panni di Lara Croft. Nel cast del primo capitolo figurano anche Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu e Kristin Scott Thomas. Shark 2 - L'abisso invece sarà il sequel del thriller di fantascienza Shark - L'ultimo squalo, diretto da Jon Turteltaub e diventato a sorpresa un successo al botteghino con un incasso di oltre 500 milioni di dollari in tutto il mondo.

Shark 2 - L'abisso uscirà il 3 agosto 2023 in Italia, distribuito da Warner Bros.