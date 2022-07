Tomb Raider, avete notato il riferimento al film con Angelina Jolie nel reboot?

I primi due film su Tomb Raider hanno oggettivamente un bel po' di difetti, ma furono capaci di mettere tutti d'accordo almeno su un elemento decisamente poco marginale: la loro protagonista. Già, perché Angelina Jolie fu probabilmente la scelta perfetta per ritrarre la Lara Croft vecchia maniera, sotto ogni punto di vista.

Nonostante un valore artistico decisamente discutibile, dunque, le prime due trasposizioni basate sulla celebre saga videoludica sono rimaste nel cuore di molti fan, al punto da non poter essere archiviate come se non fossero mai esistite all'uscita, nel 2016, del reboot con protagonista un'Alicia Vikander molto più simile alla Lara Croft odierna che alla maggiorata dei primi episodi della serie.

Il film con Walton Goggins, infatti, non mancò di tributare un piccolo omaggio ai suoi predecessori: la sequenza in questione è quella durante la quale vediamo Lara fare per la prima volta il suo ingresso alla Croft, scena in cui possiamo ascoltare le note del Concerto per Piano in Fa Minore di Johann Sebastian Bach.

Si tratta di una scelta assolutamente non casuale: il componimento di Bach, infatti, è lo stesso che è possibile ascoltare nel film del 2001, quando Lara si allena nella sua villa. Una citazione passata quasi inosservata, ma che dimostra il rispetto con cui il regista Roar Uthag ha guardato a chi, prima di lui, provò a raccontare sul grande schermo le gesta di Lara Croft. Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di Tomb Raider.